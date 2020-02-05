2020-02-05T07:00:32+03:00
Общество

Актвисты жалуются на речку из кипятка в Златоусте

Вода заливает городские улицы уже два месяца
Андрей Москвичев
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Фото: «Гражданский патруль»Фото: «Гражданский патруль»
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Общественная организация «Гражданский патруль» пожаловалась в прокуратуру на реку из кипятка, идущую из одного из коттеджей в Златоусте.

Импровизированный ров появился еще два месяца назад. Тогда же на реку начали жаловаться местные жители, поскольку вода доходила до городских улиц. В результате: лед, падения, травмы. Однако никаких действий от властей не было предпринято. Ближе к началу февраля река «обмелела», однако вода продолжала стекать. Как оказалось, устье находится за воротами частного дома.

— Очень странно, что ее источник никак не могли найти и перекрыть. Вероятно, коммунальщиков не пускали внутрь. Напоминаю, что впервые о проблеме мы услышали еще 13 декабря, с тех пор ситуация не изменилась, — рассказал активист Андрей Королев.

Владелец коттеджа неизвестен, однако общественники уже обратились в прокуратуру с целью узнать из-за чего образовался подобный источник.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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