В центре Челябинске снова закрыли ледовый городок
Дети будут не рады: ледовый городок на площади Революции в Челябинске снова закрыли. Причиной вновь послужили погодные условия.
Городская мэрия просит челябинцев не переступать за ограждения, чтобы покататься на горках. Учитывая плюсовую температуру и прошедший дождь, игры в городке могут быть очень опасными. На месте дежурят частная охранная служба.
В январе ледовые городки в Челябинске уже закрывали из-за аномально теплой погоды. Тогда из-за опасности обрушения пришлось демонтировать размякшую скульптуру лебедя на площади Революции.
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ИСТОЧНИК KP.RU