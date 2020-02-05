В центре Челябинске снова закрыли ледовый городок

5 Февр. 2020 2020-02-05T09:44:25+03:00

Такая нерадостная табличка висит у входа в городок. Фото: пресс-служба администрации Челябинска

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Дети будут не рады: ледовый городок на площади Революции в Челябинске снова закрыли. Причиной вновь послужили погодные условия.

Городская мэрия просит челябинцев не переступать за ограждения, чтобы покататься на горках. Учитывая плюсовую температуру и прошедший дождь, игры в городке могут быть очень опасными. На месте дежурят частная охранная служба.

В январе ледовые городки в Челябинске уже закрывали из-за аномально теплой погоды. Тогда из-за опасности обрушения пришлось демонтировать размякшую скульптуру лебедя на площади Революции.

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ИСТОЧНИК KP.RU