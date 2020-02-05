2020-02-05T08:48:34+03:00
Общество

В Челябинской области из капкана спасли молодую лосиху

Нога молодого животного попала в проволочную петлю
Инна КУМЕЙКО
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Спецоперация по спасению из капкана молодой лосихи завершилась удачно. Животное не пострадало. Фото: министерство экологии Челябинской области.Спецоперация по спасению из капкана молодой лосихи завершилась удачно. Животное не пострадало. Фото: министерство экологии Челябинской области.
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Челябинский ветврач Карен Даллакян накануне весь день провел в лесу под Верхним Уфалеем. В чаще в капкан попала молодая лосиха.

— Животное обнаружили лесники, когда объезжали территорию, позвонили в министерство экологии. Капкан был хитрый: на конце петли было привязано бревно, чтобы пленник ловушки точно не спасся. Мы четыре раза стреляли из духового ружья снотворным: три иглы с ампулами отскочили от густой шкуры, — рассказал корреспонденту КП-Челябинск Карен Даллакян. — Животное мы освободили. С лосихой все хорошо, только попавшая в капкан нога слегка ободрана. Впрочем, сейчас зима, и на холоде рана затянется быстро.

Придя в себя после снотворного, лосиха ушла в лес. Четыре подозреваемых в незаконной охоте задержаны: в их криминальном прошлом уже значился срок за браконьерство. В лесу нашли топоры и мешок соли. Солью в капкан лося приманивали, а топорами должны были забивать добычу. Возбуждено уголовное дело.

Петля капкана удерживала ногу зверя. Фото: министерство экологии Челябинской области.

Петля капкана удерживала ногу зверя. Фото: министерство экологии Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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