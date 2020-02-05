2020-02-05T09:25:08+03:00
Общество

В магазинах Челябинской области снижают цены на товары местного производства

Во многих сетях появились желтые ценники
Андрей Москвичев
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Местные продукты помечены специальным ярлыкомМестные продукты помечены специальным ярлыкомФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Крупы, мука и макароны от южноуральских производителей должны стать дешевле. Пресс-служба правительства объявила о начале акции по поддержке местного производства.

Снижение цен на товары от компаний из Челябинской области анонсировал губернатор Алексей Текслер. Всего желтые ценники появились на продуктах от четырех крупных производителей региона. Кроме того, с 10 февраля планируется снижение цен на местные мясные продукты и продукцию птицефабрики, а также кондитерские и хлебопекарные производства.

Акция не ограничена по времени. Товары со скидкой будут помечены специальным ярлыком «Товары местного производства».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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