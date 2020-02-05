В магазинах Челябинской области снижают цены на товары местного производства

5 Февр. 2020 2020-02-05T09:25:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Крупы, мука и макароны от южноуральских производителей должны стать дешевле. Пресс-служба правительства объявила о начале акции по поддержке местного производства.

Снижение цен на товары от компаний из Челябинской области анонсировал губернатор Алексей Текслер. Всего желтые ценники появились на продуктах от четырех крупных производителей региона. Кроме того, с 10 февраля планируется снижение цен на местные мясные продукты и продукцию птицефабрики, а также кондитерские и хлебопекарные производства.

Акция не ограничена по времени. Товары со скидкой будут помечены специальным ярлыком «Товары местного производства».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU