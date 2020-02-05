В детском саду Челябинска эвакуировали детей из-за пожара

5 Февр. 2020 2020-02-05T09:13:35+03:00

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В Челябинске эвакуировали детей из-за пожара в детском саду. В одном из колодцев рядом со зданием пошел дым от огня.

Как сообщает пресс-служба МЧС, инцидент произошел утром 5 февраля в Металлургическом районе города. Одна из проходивших мимо женщин почувствовала запах гари и заметила густой дым за зданием детсада, после чего она решила вызвать пожарных.

— При обходе здания, метрах в пятидесяти от детского учреждения, был обнаружен коллекторный колодец, из которого шел дым. Очаг пожара был быстро ликвидирован, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас дети и работники детского сада вернулись обратно в здание. Всего было эвакуировано 19 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU