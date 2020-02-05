2020-02-05T09:43:21+03:00
Общество

Прокуратура Челябинска заступилась за девушку-сироту

Женщине отказывали в правах на социальное жилье
Андрей Москвичев
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Дело о предоставлении квартиры девушке-сироте разбирали в судеДело о предоставлении квартиры девушке-сироте разбирали в судеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокуратура Челябинска поможет оставшейся без родителей жительнице получить положенную ей квартиру. Ранее женщине отказали в праве получить жилье.

Согласно информации ведомства, девушка обратилась за помощью в решении вопроса с жилплощадью еще в декабре 2019 года. Тогда городская администрация отказала в предоставлении квартиры, ссылаясь на очередь, а также на отсутствие жилья. После этого женщина решила обратиться в прокуратуру.

Советский районный суд удовлетворил иск от ведомства. Вопрос о предоставлении квартиры женщине находится на контроле у первого заместителя прокурора области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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