Прокуратура Челябинска заступилась за девушку-сироту

5 Февр. 2020 2020-02-05T09:43:21+03:00

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Прокуратура Челябинска поможет оставшейся без родителей жительнице получить положенную ей квартиру. Ранее женщине отказали в праве получить жилье.

Согласно информации ведомства, девушка обратилась за помощью в решении вопроса с жилплощадью еще в декабре 2019 года. Тогда городская администрация отказала в предоставлении квартиры, ссылаясь на очередь, а также на отсутствие жилья. После этого женщина решила обратиться в прокуратуру.

Советский районный суд удовлетворил иск от ведомства. Вопрос о предоставлении квартиры женщине находится на контроле у первого заместителя прокурора области.

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ИСТОЧНИК KP.RU