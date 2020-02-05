2020-02-05T10:02:29+03:00
Происшествия

В Челябинске на парковке водитель наехал на пятилетнюю девочку

В момент ДТП ребенка мама держала за руку. Водитель скрылся
Инна КУМЕЙКО
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В Челябинске на парковке водитель, сдавая назад, сбил пятилетнего пешехода. Фото: Архив "КП".В Челябинске на парковке водитель, сдавая назад, сбил пятилетнего пешехода. Фото: Архив "КП".
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Накануне, 4 февраля, на парковке по ул. Блюхера, 1б пострадала пятилетняя девочка. Происшествие случилось в 18.45, в вечерних сумерках.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД Челябинска, водитель автомобиля

Фольксваген при движении задним ходом наехал на ребенка, стоявшего на парковке. После чего скрылся, но был задержан сотрудниками полиции. Стражам порядка объяснил, что впотьмах не заметил девочки, а потом испугался. Кстати, в момент происшествия ребенок был не один. Пострадавшую за руку держала мама: на парковке они встречали старшего сына.

Ребенку назначено амбулаторное лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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