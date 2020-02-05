Жительницу Челябинской области осудили за оскорбление власти

5 Февр. 2020 2020-02-05T10:04:54+03:00

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Новые законы в действии: жительнице Челябинской области придется заплатить штраф за публичное оскорбление власти. Женщина без цензуры высказывалась о работе главы своего района.

По информации региональной прокуратуры, инцидент произошел еще в июле 2019 года. Тогда во время открытия военно-палаточного лагеря «Десантник» одна из жительниц села Серпиевка начала открыто оскорблять главу поселения Владимира Бочкарева. Женщина не стеснялась в выражениях, поэтому в скором времени за слова пришлось платить, буквально.

— Жительница унизила честь и достоинство представителя муниципальной власти и подорвала его авторитет как главы сельского поселения при исполнении должностных обязанностей, — рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Мировой судья судебного участка № 1 Катав-Ивановска признал женщину виновной по статье об оскорблении власти. Теперь женщине придется заплатить 7 тысяч штрафа.

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ИСТОЧНИК KP.RU