Бывшая чиновница из Челябинской области брала взятки в обмен на квартиры

5 Февр. 2020 2020-02-05T10:23:07+03:00

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Бывшую чиновницу из Челябинской области осудили за получение взятки. Замглавы Карталинского района брала деньги за помощь в оформлении и покупке жилья.

Региональная прокуратура сообщает, что в июле 2015 года женщина получила около 40 тысяч рублей за незаконное предоставление квартиры, которая предназначалась для сирот. При этом дома, в которых находилось жилье, оказались непригодны для жизни.

Уголовное дело о взятке рассматривали в Карталинском городском суде. По итогам заседания, чиновнице грозит наказание в виде 5 лет лишения свободы условно, а также штраф в 80 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU