2020-02-05T10:37:44+03:00
Общество

Перерубил: жителя Челябинской области осудят за незаконно срубленные деревья

Мужчине назначили условный срок
Андрей Москвичев
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Фото: Людмила БарковаФото: Людмила Баркова
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Жителя Челябинской области осудили за незаконную вырубку леса. Всего от рук мужчины из села Ключевка погибло более 500 деревьев.

Как рассказали в региональной прокуратуре, у жителя было разрешение на вырубку деревьев на территории местного лесничества, однако, судя по всему, мужчина перестарался и после окончания договора незаконно срубил еще 537 берез для дров. Ущерб главному управлению лесами Челябинской области оценили в почти миллион рублей.

В суде удовлетворили обвинительный прокурорский иск. Ему назначено 2 года условного срока.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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