В Челябинской области на трассе М-5 грузовик столкнулся с бензовозом
В среду, 5 февраля, около 11.00, на трассе М-5 в Чебаркульском районе грузовик с прицепом столкнулся с бензовозом, шедшим по одной с ним полосе. От удара фура с прицепом опрокинулась на обочину.
Предварительно установлено, что в ДТП виноват водитель грузовика. По словам пресс-секретаря ФКУ Упрдор «Южный Урал» Александр Казанцев, водитель фуры с прицепом нарушил дистанцию.
К счастью, в аварии никто не пострадал. Розлива топлива не допущено. Движение по полосе временно перекрыто из-за аварии. Организовано движение по реверсивной полосе. Дорога обработана противогололедными реагентами.
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ИСТОЧНИК KP.RU