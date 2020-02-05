В Челябинской области на трассе М-5 грузовик столкнулся с бензовозом

5 Февр. 2020 2020-02-05T11:20:33+03:00

На М-5 у Чебаркуля фура столкнулась с бензовозом. Фото: соцсети.

Изменить размер текста: A A

В среду, 5 февраля, около 11.00, на трассе М-5 в Чебаркульском районе грузовик с прицепом столкнулся с бензовозом, шедшим по одной с ним полосе. От удара фура с прицепом опрокинулась на обочину.

Предварительно установлено, что в ДТП виноват водитель грузовика. По словам пресс-секретаря ФКУ Упрдор «Южный Урал» Александр Казанцев, водитель фуры с прицепом нарушил дистанцию.

К счастью, в аварии никто не пострадал. Розлива топлива не допущено. Движение по полосе временно перекрыто из-за аварии. Организовано движение по реверсивной полосе. Дорога обработана противогололедными реагентами.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU