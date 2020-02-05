В Челябинской области судебные приставы депортировали 26 иностранцев
В среду, 5 февраля, группа быстрого реагирования службы судебных приставов отправила через государственную границу России в пункте пропуска Бугристое в Челябинской области 26 мигрантов-нелегалов. Среди депортированных — две женщины и один ребенок.
Россию покинули уроженцы Казахстана, Киргизии, Таджикистана и прочих стран СНГ. Они выдворены по решению суда. Вновь попасть в Россию депортированные смогут только через пять лет.
Как сообщает пресс-служба УФССП России по Челябинской области, в прошлом году судебными приставами региона высланы 1 171 человек. Это на 29 нелелагов больше, чем в 2018 году.
Сейчас на Южном Урале выдворения ждут 69 нелегалов. Россию они покинут после того, как проверят или оформят, в случае надобности, их документы.
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ИСТОЧНИК KP.RU