В Челябинской области судебные приставы депортировали 26 иностранцев

5 Февр. 2020 2020-02-05T11:47:42+03:00

Среди доставленных на пункт пропуска Бугристое 26 нелегалов был один ребенок

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В среду, 5 февраля, группа быстрого реагирования службы судебных приставов отправила через государственную границу России в пункте пропуска Бугристое в Челябинской области 26 мигрантов-нелегалов. Среди депортированных — две женщины и один ребенок.

Россию покинули уроженцы Казахстана, Киргизии, Таджикистана и прочих стран СНГ. Они выдворены по решению суда. Вновь попасть в Россию депортированные смогут только через пять лет.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Челябинской области, в прошлом году судебными приставами региона высланы 1 171 человек. Это на 29 нелелагов больше, чем в 2018 году.

Сейчас на Южном Урале выдворения ждут 69 нелегалов. Россию они покинут после того, как проверят или оформят, в случае надобности, их документы.

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ИСТОЧНИК KP.RU