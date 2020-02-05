Накануне своего 18-летия парень вышел из дома и не вернулся в Магнитогорске

5 Февр. 2020 2020-02-05T13:01:19+03:00

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В Магнитогорске пропал паренек, которому в понедельник, 10 февраля, исполнится 18 лет. В прошлую среду, 29 января, Иван Черепенько вышел из дома по ул. Тевосяна, 11/3, и пропал.

— Неделю его искала полиция. Опросили друзей, знакомых. Зацепиться не за что. Парень как в воду канул. Теперь решили привлечь к поискам волонтеров, — рассказала КП-Челябинск координатор отряда «Легион-Спас» Мария.

Известно, что в день пропажи паренек был одет в удлиненную парку темно-синего цвета и в черные спортивные трико с фиолетовыми лампасами. На ногах угги из черной кожи, на голове — серая шапка. Как выглядит Иван, хорошо видно по фотографии. Других подробностей оперативники не раскрывают.

Если вы знаете, что случилось или же где находится молодой человек, сообщите об этом в любое отделение полиции. Или координаторам отряда «Легион-Спас» по телефонам: 8-908-053-31-26 (Мария), 8-967-869-87-33 (Александр).

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ИСТОЧНИК KP.RU