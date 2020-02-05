2020-02-05T13:01:19+03:00
Общество

Накануне своего 18-летия парень вышел из дома и не вернулся в Магнитогорске

Ивана Черепенько ищут неделю — все безрезультатно
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Ивана ищут близкие и полиция. Фото: из семейного архива.Ивана ищут близкие и полиция. Фото: из семейного архива.
Изменить размер текста:

В Магнитогорске пропал паренек, которому в понедельник, 10 февраля, исполнится 18 лет. В прошлую среду, 29 января, Иван Черепенько вышел из дома по ул. Тевосяна, 11/3, и пропал.

— Неделю его искала полиция. Опросили друзей, знакомых. Зацепиться не за что. Парень как в воду канул. Теперь решили привлечь к поискам волонтеров, — рассказала КП-Челябинск координатор отряда «Легион-Спас» Мария.

Известно, что в день пропажи паренек был одет в удлиненную парку темно-синего цвета и в черные спортивные трико с фиолетовыми лампасами. На ногах угги из черной кожи, на голове — серая шапка. Как выглядит Иван, хорошо видно по фотографии. Других подробностей оперативники не раскрывают.

Если вы знаете, что случилось или же где находится молодой человек, сообщите об этом в любое отделение полиции. Или координаторам отряда «Легион-Спас» по телефонам: 8-908-053-31-26 (Мария), 8-967-869-87-33 (Александр).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Видели парня?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Многодетный отец рассказал, за что убил жену-воспитателя в Челябинской области
В Челябинской области в больнице умерла девочка, чьи родители ранее погибли в ДТП
Когда в микрорайоне Челябинска «Парковый-2» появится своя школа
В Челябинской областной больнице пациентов встречают с термодетекторами
Главврачом крупной больницы Челябинска стал известный в России нейрохирург
Накануне своего 18-летия парень вышел из дома и не вернулся в Магнитогорске
Бабушка разрешила сожителю изнасиловать 9-летнюю внучку в Челябинской области
В Челябинской области судебные приставы депортировали 26 иностранцев
В Челябинской области на трассе М-5 грузовик столкнулся с бензовозом
Перерубил: жителя Челябинской области осудят за незаконно срубленные деревья
В школе, где подростки готовили теракт в Челябинской области, поменяли директора
Бывшая чиновница из Челябинской области брала взятки в обмен на квартиры
Жительницу Челябинской области осудили за оскорбление власти
В Челябинске на парковке водитель наехал на пятилетнюю девочку