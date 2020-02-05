Когда в микрорайоне Челябинска «Парковый-2» появится своя школа
Уже в этом году в челябинском микрорайоне «Парковый-2» откроется своя школа на 1,5 тысячи мест. А пока ее не ввели в строй, школьникам, как и прежде, придется ездить в микрорайон «Ньютон», сообщает агентство «Урал-пресс-информ».
Неудобства возникли из-за того, что во время застройки микрорайона закон не обязывал компанию-застройщика заниматься комплексным освоением территорий. В итоге в «Парковом-2» появились только детские садики.
— В связи с отсутствием дополнительных мест в образовательных организациях на территории микрорайона прокурор Челябинска внес представление главе города Наталье Котовой. В ответе сказано, что в 2020 году в микрорайоне «Парковый-2» будет открыта школа на 1500 мест, — говорят в прокуратуре Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU