2020-02-05T13:58:01+03:00
Общество

Когда в микрорайоне Челябинска «Парковый-2» появится своя школа

Сейчас юные горожане по полчаса добираются до ближайшего учебного заведения на маршрутках
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Новую школу откроют к 1 сентября.Новую школу откроют к 1 сентября.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Уже в этом году в челябинском микрорайоне «Парковый-2» откроется своя школа на 1,5 тысячи мест. А пока ее не ввели в строй, школьникам, как и прежде, придется ездить в микрорайон «Ньютон», сообщает агентство «Урал-пресс-информ».

Неудобства возникли из-за того, что во время застройки микрорайона закон не обязывал компанию-застройщика заниматься комплексным освоением территорий. В итоге в «Парковом-2» появились только детские садики.

— В связи с отсутствием дополнительных мест в образовательных организациях на территории микрорайона прокурор Челябинска внес представление главе города Наталье Котовой. В ответе сказано, что в 2020 году в микрорайоне «Парковый-2» будет открыта школа на 1500 мест, — говорят в прокуратуре Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Есть интересные новости?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Многодетный отец рассказал, за что убил жену-воспитателя в Челябинской области
В Челябинской области в больнице умерла девочка, чьи родители ранее погибли в ДТП
Когда в микрорайоне Челябинска «Парковый-2» появится своя школа
В Челябинской областной больнице пациентов встречают с термодетекторами
Главврачом крупной больницы Челябинска стал известный в России нейрохирург
Накануне своего 18-летия парень вышел из дома и не вернулся в Магнитогорске
Бабушка разрешила сожителю изнасиловать 9-летнюю внучку в Челябинской области
В Челябинской области судебные приставы депортировали 26 иностранцев
В Челябинской области на трассе М-5 грузовик столкнулся с бензовозом
Перерубил: жителя Челябинской области осудят за незаконно срубленные деревья
В школе, где подростки готовили теракт в Челябинской области, поменяли директора
Бывшая чиновница из Челябинской области брала взятки в обмен на квартиры
Жительницу Челябинской области осудили за оскорбление власти
В Челябинске на парковке водитель наехал на пятилетнюю девочку