В Челябинской области в больнице умерла девочка, чьи родители ранее погибли в ДТП
Страшное ДТП на М-5 в Ашинском районе случилось в пятницу, 31 января. На дороге столкнулись два легковых автомобиля — КИА Соренто и ВАЗ-21074.
В ДТП, по предварительным данным, виновен водитель иномарки. Он, обгоняя поток машин, выехал на встречку. Там КИА лоб в лоб столкнулась с отечественной «семеркой». В ней ехала семья из Башкирии.
В лобовом ДТП на месте погиб 27-летний водитель. Его 33-летнюю жену и семилетнюю дочку спасатели доставали, разрезав искореженный кузов автогеном. Женщина умерла по дороге в больницу.
За жизнь ребенка врачи боролись пять дней. Все это время девочка была в коме. В среду, 5 февраля, девочка умерла. Об этом в соцсетях написала тетя девочки Ирина Байкова.
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ИСТОЧНИК KP.RU