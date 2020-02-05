ВТБ переводит сеть на безбумажную технологию

5 Февр. 2020 2020-02-05T16:03:16+03:00

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ВТБ первым из лидеров рынка переводит всю банковскую сеть на безбумажную технологию. Цифровой формат подписания документов станет доступен клиентам в первом квартале 2020 года во всех точках продаж – это порядка 1,5 тыс. офисов ВТБ по всей стране. К концу году долю операций, проводимых с помощью технологии, планируется довести до 40%.

На данный момент технология доступна в 476 офисах в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах страны. За три месяца клиенты подписали по ней более 25 тысяч документов. Наиболее распространенными являются операции с картами (70%) и обслуживание текущих и накопительных счетов (20%). Далее следуют выдача кредитов наличными, кредитных карт, а также обслуживание дебетовых и кредитных карт.

Банк планирует расширять перечень операций в рамках безбумажной технологии. В феврале клиенты смогут совершать операции по вкладам, до конца года появятся опции платежей и переводов, кассовые операции, оформление эскроу-счетов и обслуживание клиентов сегмента Прайм и Привилегия.

Мигель Маркарянц, руководитель департамента розничного бизнеса – старший вице-президент ВТБ, отметил: «ВТБ одним из первых банков запустил безбумажное обслуживание в своих офисах. Проект позволяет клиентам подписывать необходимые документы в режиме онлайн, не тратя лишнее время на заполнение бумажных договоров. Технология вдвое сокращает процесс подписания документов, снижает время на обслуживание клиентов и способствует улучшению экологической ситуации в нашей стране. Экономический эффект от ее внедрения к 2022 году может составить более 1,5 млрд рублей».

На сегодняшний день в ВТБ обслуживается более 13,3 млн физлиц, только за 2019 г. этот показатель увеличился на 1 млн человек, что стало историческим показателем для банка. При этом ВТБ второй год подряд показывает рекордные результаты на рынке по показателю удержания розничных клиентов (по данным компании Finalta).