Жители Челябинской области не могут загорать у озера Тургояк
Владельцев клубного поселка «Золотой пляж» в Челябинском районе признали виновными в нарушении закона. Постройки компании мешают людям пройти к воде.
Еще в сентябре 2019 года против отеля выступили в министерстве экологии. Сухопарильни, установленные на территории «Золотого пляжа», ограничивали свободный проход к берегу озера Тургояк. Из-за этого территориальный отдел регионального государственного экологического надзора минэкологии обратился в суд с уголовным делом против компании.
Теперь владельцам ООО придется выплатить серьезные деньги. За установку блокады в виде сухопарилен назначен штраф в размере 200 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU