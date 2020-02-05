2020-02-05T16:48:51+03:00
Общество

Жители Челябинской области не могут загорать у озера Тургояк

Все из-за пристроек местного отеля
Андрей Москвичев
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Фото: booking.comФото: booking.com
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Владельцев клубного поселка «Золотой пляж» в Челябинском районе признали виновными в нарушении закона. Постройки компании мешают людям пройти к воде.

Еще в сентябре 2019 года против отеля выступили в министерстве экологии. Сухопарильни, установленные на территории «Золотого пляжа», ограничивали свободный проход к берегу озера Тургояк. Из-за этого территориальный отдел регионального государственного экологического надзора минэкологии обратился в суд с уголовным делом против компании.

Теперь владельцам ООО придется выплатить серьезные деньги. За установку блокады в виде сухопарилен назначен штраф в размере 200 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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