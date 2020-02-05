2020-02-05T17:08:08+03:00
Общество

40 работников скорой вышли на пикет в Челябинской области

Среди требований митингующих были повышение зарплат и увеличение штата
Андрей Москвичев
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Фото: Профсоюз медработников «Действие»Фото: Профсоюз медработников «Действие»
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Врачи скорой помощи из Сатки устроили масштабный пикет против низких зарплат и переработок. Как сообщает организатор акции — профсоюз медработников «Действие» — всего в акции протеста приняли участие около 40 сотрудников местных больниц, а также местные жители и активисты.

Кроме требований по увеличению выплат за труд, людей на улицу вывела и другая причина. Катализатором протеста, как рассказывают врачи, стало незаконное увольнение двух водителей скорой помощи.

— При поддержке профсоюза «Действие» уже подготовлены судебные иски по восстановлению на работе, привлечен опытный юрист из Екатеринбурга. Мы не сомневаемся в том, что приказы об увольнении будут отменены, а работодатель будет привлечен к административной ответственности за нарушение трудовых прав сотрудников, — рассказали в профсоюзе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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