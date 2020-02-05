40 работников скорой вышли на пикет в Челябинской области

5 Февр. 2020 2020-02-05T17:08:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Врачи скорой помощи из Сатки устроили масштабный пикет против низких зарплат и переработок. Как сообщает организатор акции — профсоюз медработников «Действие» — всего в акции протеста приняли участие около 40 сотрудников местных больниц, а также местные жители и активисты.

Кроме требований по увеличению выплат за труд, людей на улицу вывела и другая причина. Катализатором протеста, как рассказывают врачи, стало незаконное увольнение двух водителей скорой помощи.

— При поддержке профсоюза «Действие» уже подготовлены судебные иски по восстановлению на работе, привлечен опытный юрист из Екатеринбурга. Мы не сомневаемся в том, что приказы об увольнении будут отменены, а работодатель будет привлечен к административной ответственности за нарушение трудовых прав сотрудников, — рассказали в профсоюзе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU