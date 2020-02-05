40 работников скорой вышли на пикет в Челябинской области
Врачи скорой помощи из Сатки устроили масштабный пикет против низких зарплат и переработок. Как сообщает организатор акции — профсоюз медработников «Действие» — всего в акции протеста приняли участие около 40 сотрудников местных больниц, а также местные жители и активисты.
Кроме требований по увеличению выплат за труд, людей на улицу вывела и другая причина. Катализатором протеста, как рассказывают врачи, стало незаконное увольнение двух водителей скорой помощи.
— При поддержке профсоюза «Действие» уже подготовлены судебные иски по восстановлению на работе, привлечен опытный юрист из Екатеринбурга. Мы не сомневаемся в том, что приказы об увольнении будут отменены, а работодатель будет привлечен к административной ответственности за нарушение трудовых прав сотрудников, — рассказали в профсоюзе.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU