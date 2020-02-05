Жители Челябинска пожаловались на недостаток экспресс-тестов на глюкозу
Челябинские родители жалуются на отсутствие тест-полосок для диабетиков. С вопиющей ситуацией столкнулась пресс-секретарь партии «Справедливая Россия» Ангелина Попцова, чья дочь нуждается в оборудовании для глюкометра.
— За три с половиной месяца, которые прошли со дня постановки диагноза, нам не выдали ни одной иголки и ни одной полоски. У других родителей диабетиков, с которыми я разговаривала, та же история. Наш эндокринолог объяснила, что иглы нужного размера и подходящие нам полоски Минздрав просто не закупает, — написала Попцова на своей странице в Facebook.
Официальный ответ от ведомства, который пришел после запроса обеспокоенной матери, удивляет: женщине предложили возить свою дочь в поликлинику для тестирования, что учитывая постоянную потребность в глюкометре под рукой звучит слегка цинично.
После освещения информации в СМИ и соцсетях, в министерстве здравоохранения добавили, что сейчас есть перебои с поставками бесплатных тестов в аптеки. По информации ведомства, у фармацевтов они должны появиться уже 6 февраля.
НА ЗАМЕТКУ
Если у вас повышенный вес, то раз в полгода следует сдавать анализ крови на глюкозу.
Симптомы сахарного диабета:
Сильная жажда
Потеря веса
Быстрая утомляемость, сонливость, апатия
Сухость кожи
Онемение ног, пальцев
Кожный зуд
Поражение слизистой рта
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ИСТОЧНИК KP.RU