2020-02-05T17:48:00+03:00
Общество

Жители Челябинска пожаловались на недостаток экспресс-тестов на глюкозу

Детям с диабетом вместо шприцов для глюкометров предложили ехать в поликлинику
Андрей Москвичев
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После публикаций в СМИ ведомство пообещало привезти оборудованиеПосле публикаций в СМИ ведомство пообещало привезти оборудованиеФото: Евгения ГУСЕВА
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Челябинские родители жалуются на отсутствие тест-полосок для диабетиков. С вопиющей ситуацией столкнулась пресс-секретарь партии «Справедливая Россия» Ангелина Попцова, чья дочь нуждается в оборудовании для глюкометра.

— За три с половиной месяца, которые прошли со дня постановки диагноза, нам не выдали ни одной иголки и ни одной полоски. У других родителей диабетиков, с которыми я разговаривала, та же история. Наш эндокринолог объяснила, что иглы нужного размера и подходящие нам полоски Минздрав просто не закупает, — написала Попцова на своей странице в Facebook.

Официальный ответ от ведомства, который пришел после запроса обеспокоенной матери, удивляет: женщине предложили возить свою дочь в поликлинику для тестирования, что учитывая постоянную потребность в глюкометре под рукой звучит слегка цинично.

После освещения информации в СМИ и соцсетях, в министерстве здравоохранения добавили, что сейчас есть перебои с поставками бесплатных тестов в аптеки. По информации ведомства, у фармацевтов они должны появиться уже 6 февраля.

НА ЗАМЕТКУ

Если у вас повышенный вес, то раз в полгода следует сдавать анализ крови на глюкозу.

Симптомы сахарного диабета:

Сильная жажда

Потеря веса

Быстрая утомляемость, сонливость, апатия

Сухость кожи

Онемение ног, пальцев

Кожный зуд

Поражение слизистой рта

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ИСТОЧНИК KP.RU

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