В челябинском цирке начался капитальный ремонт
Работники челябинского цирка рассказали о начале капитального ремонта здания. На полную реконструкцию уйдет 600 миллионов рублей и два года без развлекательных программ.
Сейчас идут демонтажные работы: во всех помещениях снимают облицовку, а из зрительного зала начали выносить кресла. Фотографиями ремонта делятся сами работники в социальных сетях.
— И это лишь малая видимая часть всего происходящего, но об остальном позже. Спасибо, что вы с нами. Для нас это очень важно, — сообщают в группе цирка в «ВКонтакте».
Кроме внутренней части здания, также планируется обновление фасада и благоустройство подходов к цирку.
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ИСТОЧНИК KP.RU