2020-02-05T18:52:40+03:00
Общество

Челябинец ищет людей, скинувших на его машину бутылку

Пользователи соцсетей делятся своими теориями
Андрей Москвичев
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Владелец авто уже вызывал участкового. Фото: «Парковый Челябинск», vk.comВладелец авто уже вызывал участкового. Фото: «Парковый Челябинск», vk.com
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Челябинским пользователям соцсетей предложили найти владельца пострадавшего автомобиля: в группе «Парковый Челябинск» в ВКонтакте поделились фотографией машины, в котором заднее стекло пробито пластиковой бутылкой.

Под постом сразу же появилось множество комментариев с догадками, однако больше всего горожан удивило то, что находилось внутри снаряда. Ударную силу дал лед.

Больше всего ответов оказалось от непосредственного владельца автомобиля. Мужчина рассказал, что ищет свидетелей происшествия, а также поделился своим мнением об инциденте: подобные бутылки обычно используют как корзину для окурков. И так как в большинстве новостроек они стоят в переходах между лестницами вероятно кто-то мог случайно сбросить снаряд на машину. В основном пользователи сошлись во мнении, что бутылку могли сбить пробегавшие мимо дети.

Наказание же виновного будет зависеть от того, намеренно ли он разбил стекло машины. Он может отделаться как легким штрафом, так и принудительными работами.

Лед же по словам водителя оказался там из-за того, что уборщицы специально наливают в импровизированные пепельницы воду, чтобы окурки не прожигали пластик.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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