В Челябинской области из окна выпала четырехлетняя девочка
В Копейске из окна жилого дома выпала четырехлетняя девочка. О смерти ребенка рассказал член городского совета родителей Андрей Горланцев, который присутствовал на месте происшествия.
Инцидент произошел в микрорайоне Тугайкуль. По информации от МЧС, мать девочки ненадолго оставила ее одну дома, а когда женщина вернулась обратно к квартире входная дверь уже была закрыта изнутри. Ребенок не слышал звуки стуков, а через несколько минут она открыла вместо двери окно.
Издание «Знак», ссылаясь на собственные источники, добавили, что девочка была воспитанницей детского дома. Источник также рассказал, что у ребенка были особенности в развитии, что может объяснить ее поведение.
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ИСТОЧНИК KP.RU