2020-02-06T04:08:55+03:00
Общество

«Хотят Мерин бизнес-класса за 85 рублей!»: пассажиры отказывают таксистам на дешевых авто

Водители Зауралья возмущаются в соцсетях
Ирина КАРЕЛИНА
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Все хотят такси "комфорт", да по цене "эконом"Все хотят такси "комфорт", да по цене "эконом"Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Таксисты возмущены не только низкими тарифами, но и требованиями, которые к ним при этом предъявляют клиенты.

— Закажут такси за 85 рублей и хотят, чтобы Мерин к ним приехал бизнес-класса! — написал водитель авто с шашечками в группе «Типичный Курган» в ВК.

Он выложил скрин заказа, в котором клиент уточняет, что «Жигули» ему не нужны. При том, что указан тариф «эконом».

Скрин из программы для таксисов. Фото: vk.com/kurgan

Скрин из программы для таксисов. Фото: vk.com/kurgan

Впрочем, у пассажиров есть ответные претензии.

— Заказал я как-то раз такси по тарифу «комфорт». Приехала 06, двери голые, скрипучие. Ремня безопасности нет. Ладно хоть, что доехал, — прокомментировал подписчик паблика Андрей Вахрин.

Такие машины, конечно, не должны быть в «комфорте». Но некоторые как-то умудряются туда пробиться — до первой жалобы. Впрочем, и по тарифу «эконом» иногда приезжает Мерседес Гелендваген. Для некоторых такси — это занятное хобби.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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