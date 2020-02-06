«Хотят Мерин бизнес-класса за 85 рублей!»: пассажиры отказывают таксистам на дешевых авто
Таксисты возмущены не только низкими тарифами, но и требованиями, которые к ним при этом предъявляют клиенты.
— Закажут такси за 85 рублей и хотят, чтобы Мерин к ним приехал бизнес-класса! — написал водитель авто с шашечками в группе «Типичный Курган» в ВК.
Он выложил скрин заказа, в котором клиент уточняет, что «Жигули» ему не нужны. При том, что указан тариф «эконом».
Скрин из программы для таксисов. Фото: vk.com/kurgan
Впрочем, у пассажиров есть ответные претензии.
— Заказал я как-то раз такси по тарифу «комфорт». Приехала 06, двери голые, скрипучие. Ремня безопасности нет. Ладно хоть, что доехал, — прокомментировал подписчик паблика Андрей Вахрин.
Такие машины, конечно, не должны быть в «комфорте». Но некоторые как-то умудряются туда пробиться — до первой жалобы. Впрочем, и по тарифу «эконом» иногда приезжает Мерседес Гелендваген. Для некоторых такси — это занятное хобби.
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ИСТОЧНИК KP.RU