2020-02-06T04:06:01+03:00
Дом. Семья

Кот с трудным характером ищет семью в Челябинске

Он не может ужиться в приюте с другими животными
Ирина КАРЕЛИНА
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Кот Хова ищет дома. Фото: vk.com/kotofei_74Кот Хова ищет дома. Фото: vk.com/kotofei_74
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Каково это — жить с соседями, с которыми совсем не ладишь? Постоялец челябинского котокафе Хова знает это не по наслышке. И ему нехорошо в обществе других животных, и им с ним некомфортно. Такое бывает. Выход один — Хове нужно срочно найти новый дом и хороших хозяев.

Кот Хова ищет дома. Фото: vk.com/kotofei_74

Кот Хова ищет дома. Фото: vk.com/kotofei_74

— У Ховы — настоящий кошачий характер. Он будет проявлять любовь и ласку, если сам этого захочет. Если он не в настроении, обозначит это, — рассказывают в котокафе «Котофей». — У Ховы тяжелое прошлое, его уже однажды бросили хозяева. Ему очень нужен терпеливый хозяин, который сможет полюбить котика таким, какой он есть! Если вы не боитесь трудностей и вам небезразлична его судьба, приходите в гости знакомиться с Ховой.

Кот Хова ищет дома. Фото: vk.com/kotofei_74

Кот Хова ищет дома. Фото: vk.com/kotofei_74

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ИСТОЧНИК KP.RU

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