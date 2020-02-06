Кот с трудным характером ищет семью в Челябинске
Каково это — жить с соседями, с которыми совсем не ладишь? Постоялец челябинского котокафе Хова знает это не по наслышке. И ему нехорошо в обществе других животных, и им с ним некомфортно. Такое бывает. Выход один — Хове нужно срочно найти новый дом и хороших хозяев.
Кот Хова ищет дома. Фото: vk.com/kotofei_74
— У Ховы — настоящий кошачий характер. Он будет проявлять любовь и ласку, если сам этого захочет. Если он не в настроении, обозначит это, — рассказывают в котокафе «Котофей». — У Ховы тяжелое прошлое, его уже однажды бросили хозяева. Ему очень нужен терпеливый хозяин, который сможет полюбить котика таким, какой он есть! Если вы не боитесь трудностей и вам небезразлична его судьба, приходите в гости знакомиться с Ховой.
Кот Хова ищет дома. Фото: vk.com/kotofei_74
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