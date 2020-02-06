Паспорта болельщика начали выдавать в Челябинске к Чемпионату Европы по футболу UEFA 2020
«Почта России» в Челябинске подготовила к выдаче 150 персонифицированных паспортов болельщика для тех, кто вскоре отправится на Чемпионат Европы по футболу UEFA 2020 в Санкт-Петербург.
— В ходе подготовки к Чемпионату Европы по футболу почта доставляет такие паспорта бесплатно заказной бандеролью 1-го класса с описью вложения, — сообщает пресс-служба Челябинского отделения «Почты России».
Заявку на паспорт можно оставить на сайте www.fan-id.ru. Заполняя ее, в качестве способа получения нужно выбрать конкретное отделение «Почты России».
Первая партия паспортов пришла в центральное почтовое отделение Челябинска на улице Кирова, 165. Паспорта будут храниться здесь 30 дней.
СПРАВКА КП
FAN ID представляет собой небольшой ламинированный бланк, содержащий персональные данные владельца и фотографию. Паспорт болельщика оформляется бесплатно и однократно на все матчи UEFA 2020 в Санкт-Петербурге.
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ИСТОЧНИК KP.RU