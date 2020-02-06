2020-02-06T08:11:04+03:00
Общество

На одном из предприятий Челябинска люди полтора года работали без зарплаты

За это руководство отдали под суд
Лидия ПЕСКОВА
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Люди не видели своих зарплат больше года.Люди не видели своих зарплат больше года.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Долгих полтора года работники предприятия «Уралтрубмаш», которое расположено в Ленинском районе Челябинска, не могли выбить положенную им зарплату. В общей сложности работодатель задолжал своим подчиненным больше 15 миллионов рублей.

— По версии следствия, руководители АО «Уралтрубмаш» имели реальную финансовую возможность платить зарплату, но вместо этого с января 2018 года по июль 2019 года направляли средства на хозяйственные нужды. В итоге предприятие задолжало 118 работникам свыше 15 миллионов рублей, — сообщает старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

После вмешательства прокуратуры в отношении председателя Совета директоров и руководителя АО «Уралтрубмаш» завели уголовное дело. Обоих обвиняют по статье о невыплате зарплаты. Уголовное дело направлено на рассмотрение мировому судье.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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