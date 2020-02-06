«Я его слепила из того, что было»: жители Челябинска смеются над подземным переходом у бывшего «Ритма»
Подземные переходы у площади Революции остаются головной болью мэрии. Несколько горожан пострадали там, поскользнувшись на гранитных ступенях. После этого лестницы стали заклеивать ковриками из резины. Но получилось опять абы как.
— Это лестница, что ведет в переход с остановки трамваев. Это чудо меня улыбнуло! И красные, и черные, и коричневые лоскутки, да еще и фактуры разной! — пишет челябинка Екатерина Томилова.
Фотографию спуска женщина разместила на личной странице в социальных сетях.
— Наверное, сперли из ближайших магазинов. С миру по коврику — безопасный переход, — иронизируют горожане.
— Я его слепила из того, что было, — вспоминают челябинцы строчки из песни Алены Апиной.
Хотя другие готовы ходить по лоскутному одеялу - лишь бы лестницы чистили и в переходах было нескользко.
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ИСТОЧНИК KP.RU