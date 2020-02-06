2020-02-06T09:30:07+03:00
Общество

«Я его слепила из того, что было»: жители Челябинска смеются над подземным переходом у бывшего «Ритма»

Чтобы лестница не скользила, ее обклеили резиновыми лоскутами разных цветов и фактур
Лидия ПЕСКОВА
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Вот такое лоскутное одеяло. Фото: Екатерина Томилова.Вот такое лоскутное одеяло. Фото: Екатерина Томилова.
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Подземные переходы у площади Революции остаются головной болью мэрии. Несколько горожан пострадали там, поскользнувшись на гранитных ступенях. После этого лестницы стали заклеивать ковриками из резины. Но получилось опять абы как.

— Это лестница, что ведет в переход с остановки трамваев. Это чудо меня улыбнуло! И красные, и черные, и коричневые лоскутки, да еще и фактуры разной! — пишет челябинка Екатерина Томилова.

Фотографию спуска женщина разместила на личной странице в социальных сетях.

— Наверное, сперли из ближайших магазинов. С миру по коврику — безопасный переход, — иронизируют горожане.

— Я его слепила из того, что было, — вспоминают челябинцы строчки из песни Алены Апиной.

Хотя другие готовы ходить по лоскутному одеялу - лишь бы лестницы чистили и в переходах было нескользко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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