2020-02-06T09:54:34+03:00
Общество

В Челябинске покажут фильм о самом маленьком солдате Великой Отечественной

Гвардии рядовой Сережа Алешков после Победы жил в нашем городе
Инна КУМЕЙКО
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История челябинца Сережи Алешкова легла в основу сценария фильма "Солдатик". Фото: kinofilmpro.ruИстория челябинца Сережи Алешкова легла в основу сценария фильма "Солдатик". Фото: kinofilmpro.ru
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В субботу, 8 февраля, в историческом музее «Россия — Моя история» состоится премьерный показ фильма «Солдатик» режиссера Виктории Фанасютиной. Семейно-историческая военная драма расскажет о самом маленьком воине Великой Отечественной — Сереженьке Алешкове. Отец умер еще до войны. Мать и старшего брата Алеши казнили немцы за связь с партизанами.

В шесть лет Алеша стал сыном полка, участвовал в Сталинградской битве — доставлял почту, подавал патроны. Спас на поле боя командира полка — майора Михаила Воробьева, ставшего ему приемным отцом.

Холостому приемному отцу Алеша нашел жену - медсестру Нину Бедову.

После Победы, выучившись на юриста, Сережа поселился в Челябинске вместе с приемными родителями. Работал в прокуратуре, а в последние годы — юрисконсультом на заводе оргстекла.

Фильм рассказывает о том, как рос на войне ребенок, как военные берегли детскую психику и играли с ним в солдатика. А он, равняясь на старших, стал настоящим воином.

После показа фильма состоится его обсуждение с Владимиром Павленко — кандидатом исторических наук, краеведом.

Гвардии рядовой Сереженька Алешков. Фото: родина-моя.рф

Гвардии рядовой Сереженька Алешков. Фото: родина-моя.рф

Когда? 8 февраля, 18.00.

Где? Челябинск, ул. Труда, 183 (ТРК «Гагарин Парк»). Тел. (351) 217-70-77.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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