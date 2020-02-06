После гибели выпавшей из окна четырехлетней девочки возбудили уголовное дело
В Копейске возбуждено уголовное дело по факту смерти четырехлетней девочки, выпавшей из окна девятого этажа, сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.
— В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела взято на контроль исполняющего обязанности руководителя следственного управления, — говорят в ведомстве.
Дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности".
Малышка погибла накануне, 5 февраля. Вечером опекун девочки вышла из дома по своим делам. В это время ребенок залез на подоконник, открыл фрамугу и выпал на улицу. Тело девочки с травмами, характерными для падения с высоты, обнаружили соседи.
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ИСТОЧНИК KP.RU