После гибели выпавшей из окна четырехлетней девочки возбудили уголовное дело

6 Февр. 2020 2020-02-06T10:32:55+03:00

Обычно дети падают из окон летом. Но эта девочка смогла открыть окно зимой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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В Копейске возбуждено уголовное дело по факту смерти четырехлетней девочки, выпавшей из окна девятого этажа, сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

— В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела взято на контроль исполняющего обязанности руководителя следственного управления, — говорят в ведомстве.

Дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Малышка погибла накануне, 5 февраля. Вечером опекун девочки вышла из дома по своим делам. В это время ребенок залез на подоконник, открыл фрамугу и выпал на улицу. Тело девочки с травмами, характерными для падения с высоты, обнаружили соседи.

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ИСТОЧНИК KP.RU