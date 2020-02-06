Пассажирке пришлось на руках заносить в самолет 12-летнего ребенка-инвалида

6 Февр. 2020 2020-02-06T10:59:24+03:00

Для подъема на борт инвалидов есть специальный ступенькоход, но его не предоставили. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Сотрудник международного аэропорта Магнитогорска будет оштрафован за то, что не предоставил матери инвалида ступенькоход для подъема на борт. В результате женщине пришлось самой нести 12-летнего ребенка по трапу, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

В аэропорте знали, что этим рейсом полетит особый пассажир. Мать сообщила о нем заранее и попросила специальный подъемник. У входа в аэрогавань их встретили провожатые, матери и ребенку обеспечили регистрацию и оформление багажа без очередей. Дальше женщине пришлось решать проблемы самостоятельно. Вернувшись из поездки, она пожаловалась в прокуратуру.

— После инцидента все наземные службы прошли инструктаж, четыре должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Сотрудник, который отвечал за подачу подъемника, будет оштрафован на сумму от 500 до 1000 рублей, — говорят в Уральской транспортной прокуратуре.

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ИСТОЧНИК KP.RU