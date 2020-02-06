Спортшколы Челябинска закрыли на карантин из-за эпидемии гриппа и ОРВИ

6 Февр. 2020 2020-02-06T14:31:10+03:00

Занятия отменены в закрытых помещениях до особого распоряжения

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В четверг, 6 февраля, в Управлении по физической культуре, спорту и туризму Челябинска решили ограничить до особого распоряжения проведения спортивных мероприятий в закрытых помещениях.

Постановление принято на основании распоряжения о введении карантинных мероприятий в Челябинске. Напомним, 4 февраля мэрия распорядилась полностью прекратить учебный процесс во всех школах Челябинска с 1 по 11 классы.

Введение карантинных мероприятий из-за эпидемии гриппа и ОРВИ означает то, что запрещено проводить занятия в кружках и спортивных секциях Челябинска, учреждениях дополнительного образования в закрытых помещениях. Тренировки на воздухе разрешены. В распоряжении также уточняется:

1. Прекратить тренировочные занятия в спортивных школах и секциях

2. Отменить спортивно-массовые мероприятия в закрытых помещениях

3. Приостановить прием нормативов ГТО в закрытых помещениях до вынесения нового распоряжения.

Кстати, 5 февраля карантин введен во всех школах Копейска и Сосновского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU