Административное дело о мусорном коллапсе в Челябинске может перерасти в уголовку

6 Февр. 2020 2020-02-06T14:04:45+03:00

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Антимонопольная служба передала в правоохранительные органы информацию по делу о мусорном коллапсе в 2018 году. Тогда в Челябинске долго не вывозили бытовые отходы из контейнеров во дворах. Фигуранты дела — правительство региона, министерство экологии, администрация Челябинска, а также компании «Полигон ТБО», «ГорЭкоЦентр» и «ЦКС». Чиновников подозревают в превышении должностных полномочий.

В ноябре 2018 года правительство области утвердило Порядок, который позволил компании «Полигон ТБО» необоснованно получить из казны региона субсидии на сумму более 32 млн рублей. А тем временем администрация Челябинска распорядилась закрыть городскую свалку и позволила «ЦКС» выйти на мусорный рынок Челябинска, хотя единый тариф еще не был тогда установлен и компания «ЦКС» не имела статуса регоператора.

«ЦКС» задним числом (с сентября) заключила договор с «Полигон ТБО» на условиях безвозмездного оказания услуг. При этом хозяйствующие субъекты, ранее привлеченные «ГорЭкоЦентром» в качестве соисполнителей, а также «ГорЭкоЦентр+» и его соисполнители не обладали информацией о порядке получения льготы на услуги полигона и по некоторым другим моментам.

Город ввел режим ЧС, что позволило районам города заключить контракты на вывоз мусора без торгов.

Кроме того, министерство и администрация настаивали на необходимость руководствоваться ранее утвержденным Челябинской городской Думой тарифом, несмотря на изменение места размещения ТКО.

— Соглашение, заключенное между правительством, администрацией, министерством, МУП «ГорЭкоЦентр», ООО «Полигон ТБО», ООО «ЦКС», которое могло привести к ограничению, устранению конкуренции на товарных рынках в сфере обращения с ТКО, в том числе к устранению с рынка оказания услуг по транспортированию ТКО отдельных хозяйствующих субъектов, нарушило закон о конкуренции, — полагают в УФАС.

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ИСТОЧНИК KP.RU