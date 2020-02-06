2020-02-06T15:30:36+03:00
Общество

В Челябинской области похолодает до -27 градусов

Правда, такая температура установится не везде
Лидия ПЕСКОВА
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Уже нынешней ночью Южный Урал подморозит.Уже нынешней ночью Южный Урал подморозит.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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После оттепели на Южный Урал идут морозы. Правда, пока ночные. В ночь на пятницу, 7 февраля, на отдельных территориях области похолодает до -27 градусов. Такой мороз стоит ждать населенным пунктам в низинах. Зато днем на юге Челябинской области снова будет около нуля и пройдет дождь со снегом.

В Челябинске в ночь на 7 февраля похолодает до -22 градусов, но и днем будет морозно: -6...-8 градусов, местами снег.

В ночь на субботу, 8 февраля, в городе -13 градусов, днем -5...-7, местами снег.

В ночь на воскресенье, 9 февраля, до -19 градусов, днем -11...-13, небольшой снег.

Начало следующей недели обещает нам меньшие перепады и более комфортную температуру: -12 градусов ночью и -4...-5 градусов днем.

Синоптики признают, что климат на Южном Урале теплеет, однако это февраль обещали чуть более морозным, чем минувший январь. Вероятность морозом по-прежнему сохраняется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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