В Челябинской области похолодает до -27 градусов
После оттепели на Южный Урал идут морозы. Правда, пока ночные. В ночь на пятницу, 7 февраля, на отдельных территориях области похолодает до -27 градусов. Такой мороз стоит ждать населенным пунктам в низинах. Зато днем на юге Челябинской области снова будет около нуля и пройдет дождь со снегом.
В Челябинске в ночь на 7 февраля похолодает до -22 градусов, но и днем будет морозно: -6...-8 градусов, местами снег.
В ночь на субботу, 8 февраля, в городе -13 градусов, днем -5...-7, местами снег.
В ночь на воскресенье, 9 февраля, до -19 градусов, днем -11...-13, небольшой снег.
Начало следующей недели обещает нам меньшие перепады и более комфортную температуру: -12 градусов ночью и -4...-5 градусов днем.
Синоптики признают, что климат на Южном Урале теплеет, однако это февраль обещали чуть более морозным, чем минувший январь. Вероятность морозом по-прежнему сохраняется.
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ИСТОЧНИК KP.RU