2020-02-06T15:34:50+03:00
Общество

Водитель легковушки умер на светофоре между Челябинском и Копейском

Случайные свидетели не успели откачать мужчину до приезда скорой
Лидия ПЕСКОВА
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Мужчина умер до приезда скорой.Мужчина умер до приезда скорой.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Несчастный случай произошел поздно вечером на остановке «Огородная» между Челябинском и Копейском в среду, 5 февраля. Когда зажегся зеленый свет, одна машина не тронулась с места, преграждая дорогу потоку автомобилей. Люди стали сигналить. Один водитель решил подойти и узнать, что случилось.

— Я подбежал к машине и увидел, что мужчине плохо. Но двери были закрыты. Я разбил стекло, хотел достать сидевшего в машине человека. Но другие водители остановили, сказали, что нельзя трогать, — рассказывает очевидец Николай Буланчук.

Автолюбители вызвали мужчине скорую. Но помочь несчастному не удалось, он скончался.

Прокомментировать эту новость в минздраве области пообещали чуть позже.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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