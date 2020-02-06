Водитель легковушки умер на светофоре между Челябинском и Копейском
Несчастный случай произошел поздно вечером на остановке «Огородная» между Челябинском и Копейском в среду, 5 февраля. Когда зажегся зеленый свет, одна машина не тронулась с места, преграждая дорогу потоку автомобилей. Люди стали сигналить. Один водитель решил подойти и узнать, что случилось.
— Я подбежал к машине и увидел, что мужчине плохо. Но двери были закрыты. Я разбил стекло, хотел достать сидевшего в машине человека. Но другие водители остановили, сказали, что нельзя трогать, — рассказывает очевидец Николай Буланчук.
Автолюбители вызвали мужчине скорую. Но помочь несчастному не удалось, он скончался.
Прокомментировать эту новость в минздраве области пообещали чуть позже.
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ИСТОЧНИК KP.RU