«Врачи запретили играть»: сын бывшего генменеджера челябинского «Трактора» объявил о завершении карьеры

6 Февр. 2020 2020-02-06T16:19:33+03:00

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Экс-хоккеист «Трактора» Данил Губарев, сын бывшего генменеджера черно-белых Евгения Губарева ,заявил о завершении спортивной карьеры. Это произошло спустя почти год после того, как он покинул «Трактор».

— У него было много сотрясений, но самое последнее было очень серьезным. Он лечится, есть определенные проблемы со здоровьем. Врачи запретили играть в хоккей. Были предложения поиграть, в частности в Чехии и Словакии. Чем сын будет заниматься в дальнейшем? Пока он учится, — цитирует «Чемпионат» Евгения Губарева.

Данил Губарев — воспитанник магнитогорского хоккея. В биографии нападающего — золото юниорского чемпионата U15 c «Магниткой» в 2006 (6 матчей, 0+0), золото U17 с «Трактором» в 2008 (6 матчей, 1+3) и серебро U18. Ходили слухи, что его попаданию в состав сборной содействовал папа.

В начале ноября 2016 была проведена странная сделка: хоккеиста обменяли в Омск, а спустя две недели забрали обратно за денежную компенсацию. В июле 2017 «Трактор» заключил с ним контракт на два года. По неофициальной информации речь шла 35 млн рублей. Отсутствие результатов вызывало много вопросов у болельщиков. В январе 2019 года он забросил первую шайбу после ста матчей без голов.

Во время своей первой пресс-конференции губернатор Алексей Текслер заявил об увольнении Губарева-старшего и бывшего директора клуба Ивана Сеничева. С Данилом продлять контракт не стали. Нападающий продолжил играть во второй лиге Словакии.

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ИСТОЧНИК KP.RU