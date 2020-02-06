«Врачи запретили играть»: сын бывшего генменеджера челябинского «Трактора» объявил о завершении карьеры
Экс-хоккеист «Трактора» Данил Губарев, сын бывшего генменеджера черно-белых Евгения Губарева ,заявил о завершении спортивной карьеры. Это произошло спустя почти год после того, как он покинул «Трактор».
— У него было много сотрясений, но самое последнее было очень серьезным. Он лечится, есть определенные проблемы со здоровьем. Врачи запретили играть в хоккей. Были предложения поиграть, в частности в Чехии и Словакии. Чем сын будет заниматься в дальнейшем? Пока он учится, — цитирует «Чемпионат» Евгения Губарева.
Данил Губарев — воспитанник магнитогорского хоккея. В биографии нападающего — золото юниорского чемпионата U15 c «Магниткой» в 2006 (6 матчей, 0+0), золото U17 с «Трактором» в 2008 (6 матчей, 1+3) и серебро U18. Ходили слухи, что его попаданию в состав сборной содействовал папа.
В начале ноября 2016 была проведена странная сделка: хоккеиста обменяли в Омск, а спустя две недели забрали обратно за денежную компенсацию. В июле 2017 «Трактор» заключил с ним контракт на два года. По неофициальной информации речь шла 35 млн рублей. Отсутствие результатов вызывало много вопросов у болельщиков. В январе 2019 года он забросил первую шайбу после ста матчей без голов.
Во время своей первой пресс-конференции губернатор Алексей Текслер заявил об увольнении Губарева-старшего и бывшего директора клуба Ивана Сеничева. С Данилом продлять контракт не стали. Нападающий продолжил играть во второй лиге Словакии.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU