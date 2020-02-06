2020-02-06T17:06:39+03:00
Общество

Кондукторы общественного транспорта Челябинска надели защитные маски

В регионе объявлена эпидемия гриппа
Андрей Москвичев
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Фото: «Челябинский транспорт», vk.comФото: «Челябинский транспорт», vk.com
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Во имя профилактики: кондукторов общественного транспорта Челябинской области обязали носить медицинские маски. Контроллеры выкладывают свои фотографии в повязках в группе «Челябинский транспорт» в ВКонтакте.

Причиной масочного режима стала объявленная в регионе эпидемия гриппа. По новым правилам профилактики ОРВИ, которые подписала вице-губернатор области Ирина Гехт, в период высокой заболеваемости работники общественного транспорта обязаны дезинфицировать машины и носить повязки.

Пользователи в целом поддержали такую инициативу и даже придумали специальный хэштег «кондукторвмаске». Однако были и те, кто удивились почему подобные меры стали предпринимать только сейчас.

— Карантин из-за гриппа и ОРВИ объявляют не первый год. И только сейчас кондукторов обязали носить эти маски. Все поддались панике от коронавируса? — спрашивает один из пользователей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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