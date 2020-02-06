2020-02-06T19:27:28+03:00
Общество

Детсадовцев из Челябинской области встретили герои «Холодного сердца»

Скульптуры персонажей соответствовали названию мультфильма
Андрей Москвичев
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Фото: Мария Коврина, vk.comФото: Мария Коврина, vk.com
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В Озерске появилось настоящее чудо: двор одного из детских садов украсили снежные Эльза и Олаф из популярного мультфильма «Холодное сердце».

Среди восхищенных комментариях в соцсетях под постами с фотографиями откликнулась и дочь скульптора. Как оказалось, подарок детям приготовила дворник этого садика, Татьяна Коврина.

— Вот уж действительно, «мамы могут все», — пишет её дочь Мария.

К сожалению, сейчас увидеть героев мультфильма уже не получится. Виновата теплая погода: скульптуры попросту растаяли. Однако дети уже ждут их возвращения следующей зимой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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