2020-02-07T04:04:01+03:00
Общество

Семья из Челябинска приютила щенка и выкинула его с девятого этажа

В происшествии разбирается полиция
Ирина КАРЕЛИНА
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Фото с передержки: щенок еще не знал, к каким хозяевам попадет.Фото с передержки: щенок еще не знал, к каким хозяевам попадет.
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Зоозащитница Ольга Илларионова рассказала на своей странице в ВК о шокирующем инциденте.

— Щенка выкинули с девятого этажа! Ул. Богдана Хмельницкого, 42, — написала она и выложила скрины переписки с местной жительницей.

Та рассказала, что живодеры взяли собаку в середине января у соседки. Молодая девушка пристраивала щенка, который был у нее на передержке, и поверила в добрые намерения этих людей.

— Сначала его просто выкинули во двор. А 4 февраля выкинули из окна. Все видела дворник. Щенок лежал еще живой, истекающий кровью, но помочь ему было некому. Эти алкаши уже кошек выбрасывали также! Говорят, это уже третье животное, с которым они так расправились, — рассказали жители дома, где это произошло.

Девушка, которая отдала щенка соседям, написала на них заявление в полицию. Идет проверка обстоятельств случившегося.

Скрин сообщения с личной страницы Ольги Илларионовой.

Скрин сообщения с личной страницы Ольги Илларионовой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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