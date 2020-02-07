Семья из Челябинска приютила щенка и выкинула его с девятого этажа
Зоозащитница Ольга Илларионова рассказала на своей странице в ВК о шокирующем инциденте.
— Щенка выкинули с девятого этажа! Ул. Богдана Хмельницкого, 42, — написала она и выложила скрины переписки с местной жительницей.
Та рассказала, что живодеры взяли собаку в середине января у соседки. Молодая девушка пристраивала щенка, который был у нее на передержке, и поверила в добрые намерения этих людей.
— Сначала его просто выкинули во двор. А 4 февраля выкинули из окна. Все видела дворник. Щенок лежал еще живой, истекающий кровью, но помочь ему было некому. Эти алкаши уже кошек выбрасывали также! Говорят, это уже третье животное, с которым они так расправились, — рассказали жители дома, где это произошло.
Девушка, которая отдала щенка соседям, написала на них заявление в полицию. Идет проверка обстоятельств случившегося.
Скрин сообщения с личной страницы Ольги Илларионовой.
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ИСТОЧНИК KP.RU