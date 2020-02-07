В Челябинске вручили высшую общественную награду — премию «Признание»

7 Февр. 2020 2020-02-07T06:10:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Фужеры с шампанским в фойе, аплодисменты лауреатам — в зале. Церемония награждения в Концертном зале имени Прокофьева получилась и торжественной, и по-домашнему теплой.

Открыла церемонию супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер:

— Я очень рада видеть вас здесь, под сводами прекрасного здания — Концертного зала имени Сергея Прокофьева. Признание — это двигатель прогресса. Признание побуждает людей к самосовершенствованию. Признание делает нас лучше. Я поздравляю лауреатов городской премии «Признание». Эта премия по-настоящему является общественной инициативой. За 14 лет существования стала народной, популярной и престижной. Люди, которые получают награду, перед собой ставят цели более благородные, чем престиж и слава.

Лауреатами премии стали:

— Детский сад № 308 «Звездочка»

— Челябинская областная федерация шахмат

— Комплексный центр социального обслуживания населения по Калининскому району

— Преподаватель по классу фортепиано Светлана Эрман

— Детский Благотворительный фонд «Андрюша» имени Андрея Жаботинского

— Ожоговое отделение городской клинической больницы № 6.

— Поздравила сегодня лауреатов премии «Признание-2019». Благодаря их труду и неравнодушию Челябинск растет и развивается, стремясь к званию лучшего города на Земле. Искренне радуюсь тому, что высшую общественную награду города сегодня получили лучшие из лучших! — сообщила в соцсетях глава города Наталья Котова.

Супруга губернатора Ирина Текслер и глава города Наталья Котова. Фото: cheladmin.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU