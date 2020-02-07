В Челябинске вручили высшую общественную награду — премию «Признание»
Фужеры с шампанским в фойе, аплодисменты лауреатам — в зале. Церемония награждения в Концертном зале имени Прокофьева получилась и торжественной, и по-домашнему теплой.
Открыла церемонию супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер:
— Я очень рада видеть вас здесь, под сводами прекрасного здания — Концертного зала имени Сергея Прокофьева. Признание — это двигатель прогресса. Признание побуждает людей к самосовершенствованию. Признание делает нас лучше. Я поздравляю лауреатов городской премии «Признание». Эта премия по-настоящему является общественной инициативой. За 14 лет существования стала народной, популярной и престижной. Люди, которые получают награду, перед собой ставят цели более благородные, чем престиж и слава.
Лауреатами премии стали:
— Детский сад № 308 «Звездочка»
— Челябинская областная федерация шахмат
— Комплексный центр социального обслуживания населения по Калининскому району
— Преподаватель по классу фортепиано Светлана Эрман
— Детский Благотворительный фонд «Андрюша» имени Андрея Жаботинского
— Ожоговое отделение городской клинической больницы № 6.
— Поздравила сегодня лауреатов премии «Признание-2019». Благодаря их труду и неравнодушию Челябинск растет и развивается, стремясь к званию лучшего города на Земле. Искренне радуюсь тому, что высшую общественную награду города сегодня получили лучшие из лучших! — сообщила в соцсетях глава города Наталья Котова.
Супруга губернатора Ирина Текслер и глава города Наталья Котова. Фото: cheladmin.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU