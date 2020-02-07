2020-02-07T06:10:46+03:00
Общество

В Челябинске вручили высшую общественную награду — премию «Признание»

Праздник состоялся в Концертном зале имени Прокофьева
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Глава города Наталья Котова и заведующая детским садом "Звездочка" Ольга Семеняк. Фото: cheladmin.ru.Глава города Наталья Котова и заведующая детским садом "Звездочка" Ольга Семеняк. Фото: cheladmin.ru.
Изменить размер текста:

Фужеры с шампанским в фойе, аплодисменты лауреатам — в зале. Церемония награждения в Концертном зале имени Прокофьева получилась и торжественной, и по-домашнему теплой.

Открыла церемонию супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер:

— Я очень рада видеть вас здесь, под сводами прекрасного здания — Концертного зала имени Сергея Прокофьева. Признание — это двигатель прогресса. Признание побуждает людей к самосовершенствованию. Признание делает нас лучше. Я поздравляю лауреатов городской премии «Признание». Эта премия по-настоящему является общественной инициативой. За 14 лет существования стала народной, популярной и престижной. Люди, которые получают награду, перед собой ставят цели более благородные, чем престиж и слава.

Лауреатами премии стали:

— Детский сад № 308 «Звездочка»

— Челябинская областная федерация шахмат

— Комплексный центр социального обслуживания населения по Калининскому району

— Преподаватель по классу фортепиано Светлана Эрман

— Детский Благотворительный фонд «Андрюша» имени Андрея Жаботинского

— Ожоговое отделение городской клинической больницы № 6.

— Поздравила сегодня лауреатов премии «Признание-2019». Благодаря их труду и неравнодушию Челябинск растет и развивается, стремясь к званию лучшего города на Земле. Искренне радуюсь тому, что высшую общественную награду города сегодня получили лучшие из лучших! — сообщила в соцсетях глава города Наталья Котова.

Супруга губернатора Ирина Текслер и глава города Наталья Котова. Фото: cheladmin.ru.

Супруга губернатора Ирина Текслер и глава города Наталья Котова. Фото: cheladmin.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинской области трех человек проверили на коронавирус
В Челябинске разыскивают владельца горного велосипеда-потеряшки
В Челябинске вручили высшую общественную награду — премию «Признание»
Семья из Челябинска приютила щенка и выкинула его с девятого этажа
В магазинах Зауралья детям предлагают пожевать сопли и козявки
Молодая мама из Магнитогорска, пять лет сражавшаяся с болезнью, скончалась в День рождения сына
Детсадовцев из Челябинской области встретили герои «Холодного сердца»
У двух китайцев в Челябинской области нашли признаки коронавируса
ВТБ запустил приложение «Консьерж» для клиентов «Привилегии»
Невыдачу тест-полосок для челябинских диабетиков проверит прокуратура
Private Banking ВТБ признан лучшим в России в области управления инвестициями по версии Euromoney
Кондукторы общественного транспорта Челябинска надели защитные маски
Высокоскоростная магистраль между Челябинском и Екатеринбургом станет дешевле
«Врачи запретили играть»: сын бывшего генменеджера челябинского «Трактора» объявил о завершении карьеры
Водитель легковушки умер на светофоре между Челябинском и Копейском
Из-за угрозы короновируса в Челябинске предложили отменить саммиты ШОС и БРИКС
Спортшколы Челябинска закрыли на карантин из-за эпидемии гриппа и ОРВИ
В Челябинской области похолодает до -27 градусов
Административное дело о мусорном коллапсе в Челябинске может перерасти в уголовку