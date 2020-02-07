В Челябинске разыскивают владельца горного велосипеда-потеряшки

7 Февр. 2020 2020-02-07T06:32:32+03:00

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В трамвайном депо № 1 работают честные люди. Как только кондуктор вагона маршрута №15 (ул. Чичерина — ЧТЗ) заметила в вагоне забытый кем-то велосипед, связалась с диспетчерами.

Спортивный инвентарь сфотографировали и прибрали, чтобы вернуть хозяину. А по социальным сетям пошло объявление:

— 6 февраля в трамвае маршрута № 15 (вагон 1396) около 19.00-20.0 был оставлен пассажиром горный мужской велосипед марки FOXXBIKE TAIGER. Цвет рамы — темно-серый, с желтой полосой. Сиденье широкое, темно-серого цвета, с желтой широкой полоской. У сиденья есть амортизатор. Владельцу обращаться в трамвайное депо № 1 . При себе иметь документ (техническая книжка) на велосипед и удостоверение личности — паспорт.

На фото видно, велик новый, потому и меры по проверке документов владельца спортинвентаря такие строгие.

Адрес трамвайного депо № 1: ул. Первой пятилетки, 30. Тел. (351) 775-33-06.

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ИСТОЧНИК KP.RU