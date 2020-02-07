2020-02-07T07:02:16+03:00
Общество

В Челябинской области трех человек проверили на коронавирус

Обследование граждане КНР и России прошли в больнице Миасса
Инна КУМЕЙКО
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Смертельно опасный вирус пока победно шагает по планете. Фото: Агентство городских новостей "Москва"Смертельно опасный вирус пока победно шагает по планете. Фото: Агентство городских новостей "Москва"
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Эта новость переполошила маленький город. Как сообщает newsmiass.ru, люди испугались новости о том, что в Миассе трех человек из Китая проверяют на коронавирусную инфекцию.

Успокоила взволнованных горожан главный внештатный эпидемиолог Миасса Татьяна Коренкова. Она пояснила, что на Южный Урал, как и в другие регионы страны, все прибывающие из Китая — россияне или граждане Поднебесной — проходят контроль на пунктах пропуска государственной границы. Малейшие признаки недомогания, и человек госпитализируется для тщательного обследования. Прочим пересекшим китайско-российскую границу следует наблюдаться у медиков две недели. Если и они захворали, лечить будут в стационаре, который организован по типу госпиталя для особо опасной инфекции.

— В Миассе госпиталь развернут на базе медцентра «Северный». В стационаре обследования проходят двое граждан КНР и один гражданин России,. Он прибыл из Китая. Состояние пациентов удовлетворительное. Подтвержденных диагнозов «коронавирусная инфекция» нет, — цитирует newsmiass.ru медика.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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