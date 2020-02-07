2020-02-07T09:07:23+03:00
Общество

В Челябинске детей и подростков от гриппа спасает карантин

Медики заявляют, что даже три дня разобщения детей уже принесли ощутимые плоды
Инна КУМЕЙКО
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Если вы заболели, останьтесь дома и вызовите врача!Если вы заболели, останьтесь дома и вызовите врача!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Челябинске продолжает увеличиваться количество заболевших ОРВИ и гриппом за границей эпидемического порога. Однако врачи надеются, что идет пиковая неделя, и далее эпидемия пойдет на спад. Об этом на пресс-конференции в пятницу, 7 февраля, в региональном минздраве заявила главный врач-инфекционист Челябинской области Светлана Лучинина.

— Темп прироста заболевания среди взрослых по-прежнему высокий. На прошлой неделе он был +42%, на этой +45%. К сожалению, уровень вакцинации против гриппа среди взрослого населения у нас, увы, недостаточный, чтобы как-то влиять на уровень заболеваемости в целом. Среди детей темпы прироста ниже. Сегодня рост заболевания гриппом среди школьников составил +30% (на прошлой неделе — +37%); среди подростков + 21% (при 45% неделей раньше). Помогает карантин в школах, кружках и секциях, объявленный в Челябинске и 13 муниципалитетах региона. Даже три дня разобщения детей принесли свои плоды, — сказала Лучинина.

Решение о карантине, кстати, принимают местные власти. В областном центре карантин длится до особого распоряжения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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