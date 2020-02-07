2020-02-07T10:02:01+03:00
Общество

В Челябинске 182 человека врачи наблюдают из-за коронавирусной инфекции

Списки «подозрительных» в минздрав дают пограничники
Инна КУМЕЙКО
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В Челябинске 182 человека врачи наблюдают из-за коронавирусной инфекции.В Челябинске 182 человека врачи наблюдают из-за коронавирусной инфекции.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Ни в Миассе, ни в Кусе не подтвердились случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Однако, как заявила 7 февраля на брифинге в минздраве главный инфекционист региона Светлана Лучинина, 182 человека в области находятся под медицинским наблюдением:

— В том числе, 69 граждан Китая, которые в этом году посещали свою Родину. Все они наблюдаются медицинскими работниками по месту проживания. Прочие — это наши соотечественники, которые выезжали в Китай на отдых. Люди не госпитализированы, но при малейших ухудшениях самочувствия их поместят в стационар.

Врачи держат под наблюдением пациентов 14 дней — это инкубационный срок коронавирусной инфекции. Сейчас «под присмотром» врачей вернувшиеся из Поднебесной 25 января.

Как врачи узнают о прибывших?

— Мы получаем списки граждан, прибывающих через аэропорты, через границы. И передает эти списки в медицинские учреждения, — пояснила Лучинина. — Да, аэропорт Челябинска не принимает рейсы из КНР. Но если на других рейсах — из Таиланда, из Индии, из Казахстана — прибывают граждане Китая, региональный минздрав об этом информируют пограничники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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