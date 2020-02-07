2020-02-07T09:44:28+03:00
Общество

В Челябинской области один человек умер от гриппа

Взрослый пациент скончался от осложнений
Ольга АНТОНОВА
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Грипп - болезнь, опасная своими осложнениями. Не занимайтесь самолечением!Грипп - болезнь, опасная своими осложнениями. Не занимайтесь самолечением!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В пятницу, 7 февраля, в региональном минздраве по ситуации с эпидемией гриппа и ОРВИ заявили, что от гриппа в этом году скончался один взрослый житель Челябинской области.

— Второго случая летального исхода от осложнений после гриппа нет. А с первым еще разбираются на всех уровнях, — сказала главный врач-инфекционист Челябинской области Светлана Лучинина. — Он подтвержден.

Напомним, сейчас регион переживает пик эпидемии гриппа и ОРВИ. Врачи надеются, что со следующей недели темпы прироста заболеваний замедлятся. Помогает карантин в школах, кружках и секциях. Ограничительные мероприятия в детских коллективах введены в 14 муниципалитетах Южного Урала. В Челябинске карантин, объявленный 4 февраля, будет отменен особым распоряжением.

Ни одного случая заболевания смертельно опасной коронавирусной инфекцией в Челябинской области нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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