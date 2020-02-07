В Челябинске продается вековой особняк с пабом

7 Февр. 2020 2020-02-07T09:56:12+03:00

Этот особняк в центре продается за 85 миллионов рублей. Фото: "Яндекс. Карты"

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Налетай-торопись: в Челябинске за 85 миллионов рублей продается старинный особнячок под островерхой крышей из красного кирпича.

Как сообщает портал недвижимости n1.ru, дом площадью 1630 кв м на земельном участке площадью 1556 кв м, расположен на ул. Карла Маркса, неподалеку от ТРК «Куба».

В особнячке расположен паб «The Бочка», популярный у любителей пенных напитков и рок-музыки. Афиша заведения насыщенная: например, в феврале 19 мероприятий.

А в марте в пабе отметят национальный ирландский праздник — День Святого Патрика. Специально на вечеринку на Южный Урал приедет фолк-группа Spiritual Seasons.

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ИСТОЧНИК KP.RU