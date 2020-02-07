В Челябинской области в тюрьму угодил «черный лесоруб»

7 Февр. 2020 2020-02-07T11:29:37+03:00

Незаконная рубка берез у Кропачево обернулась для рубщика двумя годами в колонии строгого режима. Фото: Архив "КП".

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На два года в колонию строгого режима отправлен решением Ашинского городского суда 33-летний житель Кропачево. Он осужден по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере».

В марте прошлого года в лесу близ трассы у Кропачево бензопилой он уничтожил 49 берез. Как сообщает пресс-центр прокуратуры Челябинской области, лесному хозяйству он причинил ущерб в размере более 286 тысяч рублей.

Кроме уголовного срока по иску администрации Кропачево с осужденного в счет возмещения материального вреда взыскано 286 240 руб.

В доход государства конфискована бензопила как орудие совершения преступления.

Кстати, приговор в законную силу не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU