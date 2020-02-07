В Челябинской области лихачка за рулем лишила жизни двух человек
ЧП на объездной дороге у села Октябрьское случилось в июле прошлого года. 35-летняя жительница Троицка за рулем автомобиля Киа Пиканто гнала со скоростью 120 км/ч. В салоне находились три пассажира — двое ее детей и престарелая родственница. Пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности.
Как сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской прокуратуры, на опасном повороте водитель не справилась с управлением, съехала в левый кювет. Там машина опрокинулась.
В ДТП погибли 15-летняя дочка и 81-летняя родственница обвиняемой. Семилетнему сыну причинен тяжкий вред здоровью.
Выяснилось, водитель со стажем в два года уже не раз штрафовалась. В том числе, за превышение скорости.
Судом женщина приговорена к 2,5 годам лишения свободы. При вынесении приговора судьей учтено, что пострадавший в ДТП семилетний сын подсудимой нуждается в длительном лечении. Потому наказание отсрочено до достижения сыном четырнадцатилетнего возраста — до мая 2026 года.
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