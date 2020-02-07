В Челябинской области лихачка за рулем лишила жизни двух человек

7 Февр. 2020 2020-02-07T11:59:49+03:00

В Челябинской области лихачка за рулем иномарки погубила двух пассажиров и покалечила третьего. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В нарушение правил дорожного движения она гнала по трассе на огромной скорости

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ЧП на объездной дороге у села Октябрьское случилось в июле прошлого года. 35-летняя жительница Троицка за рулем автомобиля Киа Пиканто гнала со скоростью 120 км/ч. В салоне находились три пассажира — двое ее детей и престарелая родственница. Пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности.

Как сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской прокуратуры, на опасном повороте водитель не справилась с управлением, съехала в левый кювет. Там машина опрокинулась.

В ДТП погибли 15-летняя дочка и 81-летняя родственница обвиняемой. Семилетнему сыну причинен тяжкий вред здоровью.

Выяснилось, водитель со стажем в два года уже не раз штрафовалась. В том числе, за превышение скорости.

Судом женщина приговорена к 2,5 годам лишения свободы. При вынесении приговора судьей учтено, что пострадавший в ДТП семилетний сын подсудимой нуждается в длительном лечении. Потому наказание отсрочено до достижения сыном четырнадцатилетнего возраста — до мая 2026 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU