2020-02-07T12:49:38+03:00
Происшествия

В Челябинске руководство финансового кооператива подозревается в воровстве

Прокуратура проверила жалобы пайщиков на кредитную организацию «Домашний»
Инна КУМЕЙКО
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Руководство кооператива могло украсть деньги пайщиков.Руководство кооператива могло украсть деньги пайщиков.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Кредитный кооператив «Домашний», что действует в Челябинске, охотно принимает деньги пайщиков, но неохотно выдает. Отчаявшись вызволить вложенные средства, пайщики обратились в прокуратуру Курчатовского района.

Как пояснил пресс-центр Челябинской областной прокуратуры, по договору передачи личных сбережений пайщик имеет право на их возврат с процентами. Деньги вкладываются на определенный срок.

Проверка показала, что в оговоренный договором срок суммы пайщикам не возвращаются. Руководство кооператива объясняет: денег нет. Кстати, большинство пострадавших пайщиков кооператива «Домашний» — пенсионеры, инвалиды.

Уголовное дело о деятельности кредитной организации рассматривается в Курчатовском райотделе полиции. Руководство «Домашнего» подозревается в хищении денег пайщиков.

Иски по защите интересов двух пожилых пайщиц направлены в суд. В материалах дела значится сумма более чем в 150 тыс рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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