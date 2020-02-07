В Челябинске руководство финансового кооператива подозревается в воровстве
Кредитный кооператив «Домашний», что действует в Челябинске, охотно принимает деньги пайщиков, но неохотно выдает. Отчаявшись вызволить вложенные средства, пайщики обратились в прокуратуру Курчатовского района.
Как пояснил пресс-центр Челябинской областной прокуратуры, по договору передачи личных сбережений пайщик имеет право на их возврат с процентами. Деньги вкладываются на определенный срок.
Проверка показала, что в оговоренный договором срок суммы пайщикам не возвращаются. Руководство кооператива объясняет: денег нет. Кстати, большинство пострадавших пайщиков кооператива «Домашний» — пенсионеры, инвалиды.
Уголовное дело о деятельности кредитной организации рассматривается в Курчатовском райотделе полиции. Руководство «Домашнего» подозревается в хищении денег пайщиков.
Иски по защите интересов двух пожилых пайщиц направлены в суд. В материалах дела значится сумма более чем в 150 тыс рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU