«Словно живую пудрой обсыпали!»: команда кондитеров из Челябинской области испекла статую в шоколаде

7 Февр. 2020 2020-02-07T13:09:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Самый известный кондитер Троицка Наталья Волошенко выложила в соцсети фотографии мастер-класса, где она вместе с коллегами из Челябинска испекла удивительный торт в виде девушки. Кулинарный шедевр напоминает парковую скульптуру.

— Этот шедевр в виде парящей в воздухе девушки наша команда из 14-ти человек сделала за три дня, — рассказала Наталья и упорхнула на очередную учебу.

Наталья Волошенко и коллективный шедевр. Фото: сообщество "Троицк" во Вконтакте.

Узнать подробности КП-Челябинск пока не удалось. Но пройти мимо этой красавицы мы не решились и теперь делимся уникальными кадрами с вами.

На фото видно, что тело девушки изготовили из бисквитов, потом обмазали шоколадом и посыпали сахарной пудрой. А в конце мастер-класса чудесный торт съели.

— Ощущение, будто живую девушку облили шоколадом и посыпали сахарной пудрой! Похоже, этого и добивались кондитеры, — глядя на фото, восхищаются земляки.

Живыми кажутся и сама девушка. и обвившие ее растения. Фото: сообщество "Троицк" во Вконтакте.

Однако многие признаются, что резать такой шедевр никогда не решились бы.

— Противоречивые чувства... Девушка как живая. Правда, есть человека, пусть даже бисквитного, как-то не хочется.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Тоже печете необычные торты? Ваши шедевры тоже вызывают восхищение окружающих?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU