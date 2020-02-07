2020-02-07T13:09:05+03:00
Общество

«Словно живую пудрой обсыпали!»: команда кондитеров из Челябинской области испекла статую в шоколаде

Завораживающими снимками торта мастера поделились в социальных сетях
Ирина ГОЛЛАЙ
Поделиться:
Хотите кусочек? Фото: сообщество "Троицк" во Вконтакте.Хотите кусочек? Фото: сообщество "Троицк" во Вконтакте.
Изменить размер текста:

Самый известный кондитер Троицка Наталья Волошенко выложила в соцсети фотографии мастер-класса, где она вместе с коллегами из Челябинска испекла удивительный торт в виде девушки. Кулинарный шедевр напоминает парковую скульптуру.

— Этот шедевр в виде парящей в воздухе девушки наша команда из 14-ти человек сделала за три дня, — рассказала Наталья и упорхнула на очередную учебу.

Наталья Волошенко и коллективный шедевр. Фото: сообщество "Троицк" во Вконтакте.

Наталья Волошенко и коллективный шедевр. Фото: сообщество "Троицк" во Вконтакте.

Узнать подробности КП-Челябинск пока не удалось. Но пройти мимо этой красавицы мы не решились и теперь делимся уникальными кадрами с вами.

На фото видно, что тело девушки изготовили из бисквитов, потом обмазали шоколадом и посыпали сахарной пудрой. А в конце мастер-класса чудесный торт съели.

— Ощущение, будто живую девушку облили шоколадом и посыпали сахарной пудрой! Похоже, этого и добивались кондитеры, — глядя на фото, восхищаются земляки.

Живыми кажутся и сама девушка. и обвившие ее растения. Фото: сообщество "Троицк" во Вконтакте.

Живыми кажутся и сама девушка. и обвившие ее растения. Фото: сообщество "Троицк" во Вконтакте.

Однако многие признаются, что резать такой шедевр никогда не решились бы.

— Противоречивые чувства... Девушка как живая. Правда, есть человека, пусть даже бисквитного, как-то не хочется.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Тоже печете необычные торты? Ваши шедевры тоже вызывают восхищение окружающих?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске спор двух мужчин закончился стрельбой
В Челябинской области заметили одного из первых масонов России
«Словно живую пудрой обсыпали!»: команда кондитеров из Челябинской области испекла статую в шоколаде
В Челябинской области медики в спецформе перепугали людей
В Челябинске руководство финансового кооператива подозревается в воровстве
Отменят ли «Лыжню России-2020» в Челябинске из-за карантина
В Челябинской области лихачка за рулем лишила жизни двух человек
В Челябинской области в тюрьму угодил «черный лесоруб»
В Челябинске заместитель мэра по городской среде гулял по сугробам в центре
«Космические» трамваи из Челябинской области обсмеял «Вечерний Ургант»
В Челябинске ребенка госпитализировали по подозрению на коронавирус
В Челябинске продается вековой особняк с пабом
В Челябинской области один человек умер от гриппа
В Челябинске 182 человека врачи наблюдают из-за коронавирусной инфекции
В Челябинске детей и подростков от гриппа спасает карантин