2020-02-07T13:08:59+03:00
Общество

В Челябинской области медики в спецформе перепугали людей

Бригада на реанимобиле среди бела дня работала в Сатке
Ольга АНТОНОВА
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В пользу учений говорит тот факт, что так называемая пациентка шла к "скорой" на своих ногах. Фото: "Подслушано Сатка ( по секрету ;)" vk.comВ пользу учений говорит тот факт, что так называемая пациентка шла к "скорой" на своих ногах. Фото: "Подслушано Сатка ( по секрету ;)" vk.com
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В пятницу, 7 февраля, жителей маленькой Сатки в Челябинской области перепугали врачи, облаченные в защитные костюмы. В группе «Подслушано в Сатке» подписчики сообщили: «Сегодня были в поликлинике, сказали что женщину увезли в инфекционку с подозрением на коронавирус.».

В районной больнице Сатки пояснили, что бригада медиков на реанимобиле провела учения. Отрабатывали слаженность действий, если в городе появится пациент с подозрением на коронавирус.

В пользу учений говорит, что так называемая пациентка шла к машине скорой помощи на своих ногах. Тогда как подозреваемых в инфицировании коронавирусом транспортируют в специальном боксе.

Напомним, по словам главного инфекциониста Челябинской области Светланы Лучининой, в регионе под наблюдением врачей сейчас 182 человека. На Южный Урал они прибыли из КНР. В числе находящихся под наблюдением — 69 граждан Китая. Остальные — жители Челябинской области, побывавшие в Китае в этом году.

Ни одного подтвержденного случая коронавирусной инфекции в Челябинской области нет.

Инкубационный период течения болезни оценивается в 14 дней.

Перепуганные саткинцы снимали на мобильники врачей в спецкостюмах. Фото: "Подслушано Сатка ( по секрету ;)" vk.com

Перепуганные саткинцы снимали на мобильники врачей в спецкостюмах. Фото: "Подслушано Сатка ( по секрету ;)" vk.com

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ИСТОЧНИК KP.RU

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